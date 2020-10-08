Єрмак задумав велике переформатування "Слуги народу", фракція проти – ЗМІ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак хоче переформатувати фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

Як пише "Українська правда", за відсутності організації та контролю монобільшість почала жити своїм окремим життям.

"І коли Банкова хоче щось провести через Раду, то їй легше часом домовитися з іншими фракціями, а не зі своїми депутатами. Як відбулося, наприклад, коли Верховна Рада затверджувала комісію з відбору нового голови САП. "Слуга народу" дала лише 172 голоси. Якби не голоси груп "За майбутнє" та "Довіри", голосування було б провалене", – йдеться у статті.

За даними джерел видання, замість того, щоб систематизувати роботу і вислухати депутатів, Офіс президента задумав велике переформатування всередині фракції "СН".

"Там зараз 14 заступників керівника фракції. Може статися, що їх стане більше. У чому проблема? Минув рік – хтось із депутатів знайшов себе в комітетах, хтось став спікером і ходить на телебачення. Єрмак вважає, що кожна людина у фракції має бути до чогось задіяна і відчувати себе потрібною. Тому реформації чи перестановки відбуватимуться", – розповіло джерело з найближчого середовища голови ОП.

У приватних бесідах депутати скаржаться, що зі складу фракційних груп почали виключати по 3-4 людей без попередження.

"Не знаю, як це має відбуватися процедурно, бо фракційна група – це просто чат. Виключають тих, у кого відсоток голосувань щодо важливих для керівництва Офісу питаннь нижчий за інших членів групи", – сказав депутат, якого планують виключити зі своєї групи.

У той же час одразу кілька джерел у "Слузі" розповіли, що у фракції можуть з’явитися щонайменше чотири нові групи, які можуть очолити депутати Олександр Скічко, Олександр Трухін, Юлія Гришина та Артем Дубнов. Усі вони підтримують теплі взаємини з президентом та керівником його Офісу. Ймовірно, що виключених з інших груп депутатів можуть розподілити саме у ці нові.

"Єрмак давно хоче взяти частину фракції під себе, але якось воно йому ніяк не виходить. Він же розуміє, що йому треба опора в парламенті, от він і намагається в цьому напрямку активно діяти", – заявило високопоставлене джерело в "СН".

Однак створити під себе групи Єрмаку буде не так вже й просто, адже фракція далеко не в захваті від нової ініціативи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "наглядача" над Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів.

У кінці відео його автор стверджує, що глава Офісу президента Андрій Єрмак – "агент ГРУ".