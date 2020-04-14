Єрмак влаштував перетасовки у Раді: в мережу злили скандальну "плівку"

У мережі оприлюднили новий запис скандальних "плівок Єрмака". На ньому стверджується, що нинішній голова Офісу президента Андрій Єрмак домігся ліквідації п'яти комітетів Верховної Ради, ще коли обіймав посаду помічника Володимира Зеленського.

Відповідний ролик з'явився на Telegram-каналі "д'Ермак". При цьому наголошується, що у помічника президента немає прав і повноважень втручатися і якось впливати на роботу парламенту (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Єрмак

Нижче наводимо повний текст розмови без змін.

– Старший Єрмак зайшов – у Верховній Раді прибрали п'ять кабінетів. Тобто, як вони називаються, комітетів, управлінь, служб. П'ять!

– В апараті?

– В апараті. Прибрали взагалі на ф*г. Ніхто навіть не помітив.

– Та не помітить ніхто, звісно. Повинні в міністерствах, департаментах працювати.

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