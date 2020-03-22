Єрмак витратив 3,2 млн грн на Mercedes S 350

Голова Офісу президента Андрій Єрмак придбав в березні новенький Mercedes S 350, який обійшовся йому в 3,2 мільйона гривень.

Відповідні зміни він вніс 20 березня в Державний реєстр декларацій.

auto.ria.com

Сам автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску він купив за 2,9 мільйона гривень.

декларація Єрмака public.nazk.gov.ua

Декларація Єрмака public.nazk.gov.ua

Також Єрмак витратив на оплату послуг при купівлі авто 106,7 тисяч гривень, а оплата збору при придбанні права власності на легкові автомобілі склала 123,8 тисячі гривень.

Таким чином, всього в березні голова ОП витратив 3,2 мільйона гривень за придбання автомобіля.

Декларація Єрмака public.nazk.gov.ua

Декларація Єрмака public.nazk.gov.ua

Згідно з поданою 14 лютого декларації, в 2019 році Єрмак заробив 255 тисяч гривень від підприємницької діяльності. Також він зберігає готівкою 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро

У 2019 він позичив 1,3 мільйона гривень належної йому ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".

З серпня 2015 Єрмак користувався Toyota Camry, але автомобіль не знаходився в його власності.

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