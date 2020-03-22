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22 березня • оновлено в 11:50
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Єрмак витратив 3,2 млн грн на Mercedes S 350

1.3т
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак придбав в березні новенький Mercedes S 350, який обійшовся йому в 3,2 мільйона гривень.

Відповідні зміни він вніс 20 березня в Державний реєстр декларацій.

Єрмак витратив 3,2 млн грн на Mercedes S 350

auto.ria.com

Сам автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску він купив за 2,9 мільйона гривень.

декларація Єрмака

декларація Єрмака

public.nazk.gov.ua

Декларація Єрмака

Декларація Єрмака

public.nazk.gov.ua

Також Єрмак витратив на оплату послуг при купівлі авто 106,7 тисяч гривень, а оплата збору при придбанні права власності на легкові автомобілі склала 123,8 тисячі гривень.

Таким чином, всього в березні голова ОП витратив 3,2 мільйона гривень за придбання автомобіля.

Декларація Єрмака

Декларація Єрмака

public.nazk.gov.ua

Декларація Єрмака

Декларація Єрмака

public.nazk.gov.ua

Згідно з поданою 14 лютого декларації, в 2019 році Єрмак заробив 255 тисяч гривень від підприємницької діяльності. Також він зберігає готівкою 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро

У 2019 він позичив 1,3 мільйона гривень належної йому ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".

З серпня 2015 Єрмак користувався Toyota Camry, але автомобіль не знаходився в його власності.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Декларації про доходи чиновників
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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