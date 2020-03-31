Єрмак виправдався за новий Mercedes за 3,2 млн

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що купив новий Mercedes S 350 за 3,2 млн гривень після того, як продав стару машину.

Про це він повідомив на брифінгу у вівторок, 31 березня.

"Я давно планував змінити авто. Але я живу в такому темпі, що мене у немає часу ні на себе і сім'ю. Я продав старий авто і купив новий, і це збіглося з цими подіями в нашій країні. Всі фінансові боку вказані в моїй декларації", – зазначив він.

Андрій Єрмак купив Mercedes

При цьому Єрмак зазначив, що він відмовився від усіх державних авто і держохорони. Також глава ОПУ додав, що він "чесна людина, яка готова чесно дивитися в очі будь-якому громадянину нашої країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак придбав в березні новенький Mercedes S 350, який обійшовся йому в 3,2 мільйона гривень.

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