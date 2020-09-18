Єрмак відповів на звинувачення Богдана в таємних домовленостях із Росією

Юрій Сергієнко Політика 22:11, 18.09.2020 Оновлено: 23:12, 18.09.2020

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву його попередника Андрія Богдана про нібито існування домовленостей із Росією.

Він порівняв такі висловлювання з конспірологічними теоріями, зазначивши, що будь-яких домовленостей з Росією немає.

"Це з області конспірології, а вона завжди дає ідеї про таємні угоди. Можу вам сказати з повною відповідальністю, що жодних таємних угод із Росією немає і не може бути. Їх просто не може існувати в теорії", – сказав Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан допустив існування 13 пунктів, в яких містяться обіцянки його наступника Андрія Єрмака Росії.

За його словами, в них серед іншого нібито є вимога звільнити всіх прозахідних політиків.

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