Єрмак відповів на фото військових на Донбасі "з порожніми тарілками"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відповів на хвилю обговорень і негативу через фото військових на Донбасі "з порожніми тарілками".

На своїй сторінці в Facebook він назвав звинувачення абсурдом і найдивнішим фейком в цьому році.

"Ну це вже абсурд, хлопці! Ви розігнали найдивніший фейк в цьому році. Рік ще не закінчився, але вже можна підбивати підсумки вашої сюрреалістичної активності. Придумати, що військовим на Донбасі не подали їжу, – це дно. Все інше, що ви придумували і розганяли протягом цього року, навіть згадки не заслуговує в порівнянні з цим", – написав Єрмак.

Нагадаємо, що під час робочої поїздки в Донецьку область 14 жовтня президент Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак пообідали з військовими.

На знімку, опублікованому пресслужбою ОП було видно, що тарілки стояли тільки перед Зеленським та Єрмаком. Фотографія швидко розлетілася по мережі і викликала ажіотаж. Користувачі також виклали фотожаби з приводу заходу.

Глава ОП відповів на критику українців. Андрій Єрмак в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. Він привітав зі святом військових, які служать в зоні проведення ООС.