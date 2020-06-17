Єрмак відхрестився від скандальних плівок і заявив про атаку на Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що скандал з "плівками Єрмака", в яких фігурує його брат, був цілеспрямованою атакою на ОП, метою якої було розхитати ситуацію всередині команди президента.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Lb.ua", зазначивши, що поки справа не завершена, розкривати деталі розслідування не може. Однак додав, що незважаючи на те, що записи датовані осінню минулого року, вже тоді було багато тих, хто бажає "вдарити" по Офісу президента не тільки всередині країни, але і за її межами.

"Атака мала місце в силу багатьох обставин. А я став щитом, у який все полетіло. Я розумію прекрасно, що перебуваю в центрі уваги. При цьому спокійно живу. Ходжу вулицями, коли є така можливість. У цьому сенсі я взагалі не змінився", – сказав Єрмак.

Глава ОП додав, що є багато людей, які зацікавлені в тому, щоб "розхитати ситуацію".

"Те, що ми робимо сьогодні, не всім подобається. Є багато людей, які зацікавлені в тому, щоб розхитати ситуацію, внести розбрат в наші ряди і нанести збиток репутації", – зазначив Єрмак.

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