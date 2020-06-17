Єрмак відхрестився від скандальних плівок і заявив про атаку на Офіс президента
Андрій Єрмак відхрестився від скандальних плівок
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що скандал з "плівками Єрмака", в яких фігурує його брат, був цілеспрямованою атакою на ОП, метою якої було розхитати ситуацію всередині команди президента.
Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Lb.ua", зазначивши, що поки справа не завершена, розкривати деталі розслідування не може. Однак додав, що незважаючи на те, що записи датовані осінню минулого року, вже тоді було багато тих, хто бажає "вдарити" по Офісу президента не тільки всередині країни, але і за її межами.
"Атака мала місце в силу багатьох обставин. А я став щитом, у який все полетіло. Я розумію прекрасно, що перебуваю в центрі уваги. При цьому спокійно живу. Ходжу вулицями, коли є така можливість. У цьому сенсі я взагалі не змінився", – сказав Єрмак.
Глава ОП додав, що є багато людей, які зацікавлені в тому, щоб "розхитати ситуацію".
"Те, що ми робимо сьогодні, не всім подобається. Є багато людей, які зацікавлені в тому, щоб розхитати ситуацію, внести розбрат в наші ряди і нанести збиток репутації", – зазначив Єрмак.
Як писав OBOZREVATEL:
Скандал із "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.
На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.
Також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.
Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.
Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $100 тисяч.
Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку.
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис не брав гроші за працевлаштування на посади в органах влади.