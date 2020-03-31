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31 березня • оновлено в 16:39
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Єрмак відхрестився від переговорів з терористами "Л/ДНР" в Мінську: його запідозрили в брехні

5.3т
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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що створення консультативної ради в Мінську з представниками ОРДЛО не означає початок переговорів з терористами, однак його запідозрили в брехні.

На брифінгу 31 березня він підкреслив, що мова йде тільки про мирних громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наша позиція є незмінною, і я завжди її повторюю. На жаль, є деякі сили, які сьогодні приписують нам те, чого ніколи не існувало. Ми ніколи не вели перемовини ні з так званими "Л/ДНР", ні з терористами, ні з сепаратистами. І не будемо ніколи їх вести!" – запевнив Єрмак.

"Але в Мінських домовленостях є підписи представників "Л/ДНР". У цих домовленостях є умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками територій. Всі п'ять років у Мінську є представники "Л/ДНР", але вони не є членами Тристоронньої контактної групи. І за нашої каденції ніколи ними не стануть", – додав глава ОПУ.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Він наголосив, що позиція влади є принциповою і полягає у тому, що вільна Україна готова вести перемовини лише з громадянами України, які тимчасово проживають на окупованих територіях, але не є учасниками війни і на руках яких нема крові українських захисників.

"Ми хотіли припинити монополію на представництво від Донбасу. Ця платформа – Консультативна група, є реалізацією цієї ідеї. Остаточно це питання буде вирішено після консультацій з нашими німецькими і французькими партнерами і ОБСЄ", – резюмував Єрмак.

Зазаначимо, що насправді в документі про створення консультативного органу передбачено, що його учасників від "Л/ДНР" мають право обирати саме представники цієї сторони. Отже, влада не може гарантувати, що до ради увійдуть тільки мирні люди.

Крім того, журналіст Ігор Соловей на своєму Telegram-каналі спростував слова Єрмака про те, що під Мінськими угодами стоять підписи представників "Л/ДНР".

Він опублікував сторінку цього документа і звернув увагу на те, що там стоять підписи терористів Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького без будь-яких уточнень "посад". До того ж, один з бойовиків вже мертвий, а один перебуває в бігах.

Фрагмент Мінських домовленостей

Фрагмент Мінських домовленостей

Telegram-канал Nachtigal

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 березня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

  • У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Документи, що підтверджують це, опублікувало видання ZN.UA.

  • Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • Однак він запевнив, що в новий орган нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мова про визнання терористичних "Л/ДНР" не йде.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Мирні переговори в Мінську
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Roma Roma
Roma Roma
Как этот идиот представляет диалог с мирными гражданами проиживающими на временно оккупированных территориях?!какой диалог эти люди от которых ничего не зависит а их жизнь зависит от... Могут вести диалог с этим дятлом?!
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
сепарня то не люди, мусор
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Політика

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