Єрмак відхрестився від переговорів з терористами "Л/ДНР" в Мінську: його запідозрили в брехні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що створення консультативної ради в Мінську з представниками ОРДЛО не означає початок переговорів з терористами, однак його запідозрили в брехні.

На брифінгу 31 березня він підкреслив, що мова йде тільки про мирних громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наша позиція є незмінною, і я завжди її повторюю. На жаль, є деякі сили, які сьогодні приписують нам те, чого ніколи не існувало. Ми ніколи не вели перемовини ні з так званими "Л/ДНР", ні з терористами, ні з сепаратистами. І не будемо ніколи їх вести!" – запевнив Єрмак.

"Але в Мінських домовленостях є підписи представників "Л/ДНР". У цих домовленостях є умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками територій. Всі п'ять років у Мінську є представники "Л/ДНР", але вони не є членами Тристоронньої контактної групи. І за нашої каденції ніколи ними не стануть", – додав глава ОПУ.

Андрій Єрмак

Він наголосив, що позиція влади є принциповою і полягає у тому, що вільна Україна готова вести перемовини лише з громадянами України, які тимчасово проживають на окупованих територіях, але не є учасниками війни і на руках яких нема крові українських захисників.

"Ми хотіли припинити монополію на представництво від Донбасу. Ця платформа – Консультативна група, є реалізацією цієї ідеї. Остаточно це питання буде вирішено після консультацій з нашими німецькими і французькими партнерами і ОБСЄ", – резюмував Єрмак.

Зазаначимо, що насправді в документі про створення консультативного органу передбачено, що його учасників від "Л/ДНР" мають право обирати саме представники цієї сторони. Отже, влада не може гарантувати, що до ради увійдуть тільки мирні люди.

Крім того, журналіст Ігор Соловей на своєму Telegram-каналі спростував слова Єрмака про те, що під Мінськими угодами стоять підписи представників "Л/ДНР".

Він опублікував сторінку цього документа і звернув увагу на те, що там стоять підписи терористів Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького без будь-яких уточнень "посад". До того ж, один з бойовиків вже мертвий, а один перебуває в бігах.

Фрагмент Мінських домовленостей Telegram-канал Nachtigal

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Документи, що підтверджують це, опублікувало видання ZN.UA.

Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Однак він запевнив, що в новий орган нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мова про визнання терористичних "Л/ДНР" не йде.

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