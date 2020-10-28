Єрмак видав нові претензії в бік Лероса

Глава Офісу президента Андрій Єрмак фактично зізнався, що не проти би вдарити виключеного з фракції "Слуга народу" ексколегу Гео Лероса за злив у мережу плівок, у яких фігурує його брат Денис.

Також заявив, що знає, хто стоїть за колишнім "слугою", однак не збирається називати ім’я замовника до завершення слідства у справі. Про це він сказав в інтерв’ю "Бабелю".

"Не говорити про це раніше, ніж це зробить слідство, мене зобовʼязує посада глави ОП. Крім цього, є мої емоції та чоловіче ставлення до того, що трапилося", – зазначив Єрмак.

На запитання-уточнення від журналіста, мовляв, чи не має політик на увазі під виразом "чоловіче ставлення" – дати Леросу в морду, той підтвердив: "Ви формулюєте правильно".

"Для мене було дивним, що коли він [Лерос] виступав у парламенті й поливав брудом президента, всі 250 наших депутатів, які потрапили в Раду завдяки президенту, слухали це мовчки", – додав Єрмак.

Нагадаємо:

раніше Гео Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції брата глави ОПУ Дениса Єрмака.

За словами фігурантів скандальних "плівок" Дмитра Штанька і Сергія Шумського, люди, які проходили співбесіди у Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили близько $100 тисяч.

Крім того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі Офісу Андрію Єрмаку.

Також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно народний депутат Гео Лерос, якого виключили з фракції "Слуга народу", заявив про підготовку "провокації" проти нього – обшуку ДБР через нові "плівки Єрмака".