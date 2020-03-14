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14 березня • оновлено в 16:54
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Єрмак: Україна не буде вести переговори з терористами "Л/ДНР"

1.6т
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Україна не веде і не вестиме переговорів з терористами ОРДЛО.

Як передає його слова пресслужба глави держави, формат переговорів в Мінську залишається незмінним: Україна, Росія та ОБСЄ між ними.

Єрмак зазначив, що Мінський процес триває вже шість років і завжди на зустрічах Тристоронньої контактної групи знаходились представники окремих районів Донецької та Луганської областей, оскільки, згідно з підписаними угодами, Україна повинна погодити питання децентралізації та проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.

"Протягом шести років єдиними представниками територій, які не є учасниками ТКГ, але присутніми, були люди з так званих "ЛНР" і "ДНР", з якими ми як влада говорити не збиралися і не збираємося", – заявив Єрмак.

Він зазначив, що для просування в Мінському процесі було запропоновано створити Консультативну раду, щоб не вступати в прямі переговори з терористами "Л/ДНР", а чути позицію внутрішньо переміщених осіб, які проживають на непідконтрольних територіях.

"Планується, що це повинні бути виключно відомі і авторитетні на Донбасі люди з проукраїнською позицією", – підкреслили в Офісі Зеленського.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак напередодні зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
що воно меле, мели єрмаче твоя не вдача
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
kiy Valeriy, ты у нас молодца, даже лайк сам себе поставил!
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