Єрмак: Україна домовляється щодо вакцини проти COVID-19 з усіма, крім РФ

Україна веде переговори про отримання вакцини від COVID-19 з усіма виробниками, крім Росії.

Про це повідомив в інтерв'ю журналістам керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Його слова навело Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що керівництво країни прагне до того, щоб отримати препарат від коронавірусу якомога швидше.

"Працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна працює над тим, щоб перша партія безкоштовної вакцини проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX становила не 8 млн, а 16 млн доз. За його словами, перший транш матеріалу для щеплень наша держава повинна отримати вже на початку 2021 року.

Крім того, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. Першими в країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська заявила, що Україна перебуває в одному становищі з країнами Африки щодо термінів отримання вакцини від коронавірусу. Україна на цьому етапі уклала контракти на постачання вакцин лише для 5% населення.