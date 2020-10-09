Єрмак сказав, яких українців Офіс президента хоче витягнути з полону "Л/ДНР"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники України в Тристоронній контактній групі займаються питаннями звільнення з полону "Л/ДНР" тільки тих людей, хто воював за Україну або утримуваних за проукраїнську позицію.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це Єрмак розповів в ході дискусії в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Великобританія) у четвер, 8 жовтня. Він зазначив, що звільненням інших категорій полонених займається Офіс омбудсмена.

Єрмак зазначив, що дійсно під час другого і третього обміну при президенті Зеленський була "одна-дві людини, які перебували на тій території за вчинення злочинів, не пов'язаних саме з війною".

"Але коли ми вперше отримали цей сигнал, то сьогодні два цих треки відділені. Все, що відбувається в Мінській групі, сьогодні стосується тільки наших військових, тільки людей, які знаходяться на непідконтрольній території в результаті своєї проукраїнської позиції, або це люди, які воювали за Україну", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зажадав від ОРДЛО негайно забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) доступ до незаконно утримувався громадянам України.