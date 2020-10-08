Єрмак сказав, чому не потрібно звинувачувати росіян "у всіх нещастях"
Глава Офісу президента виступив за зниження градусу напруги
Він заявив, що потрібно використовувати будь-які майданчики для переговорів
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що звинувачення росіян "у всіх нещастях" України стає на заваді досягненню миру на Донбасі.
Про це він сказав під час виступу в Chatham House в Лондоні в четвер, 8 жовтня, передають "Новости Донбасса".
"Наша стратегія полягає не в тому, щоб виходити в телеефір і звинувачувати росіян у всіх наших нещастях. Оскільки, чесно кажучи, це не дуже допомагає рятувати життя українців на передовій", – заявив Єрмак.
За його словами, потрібно знижувати градус напруги й використовувати будь-які майданчики для переговорів.
"Нам дуже важливо бути обережними та врівноваженими, щоб у реальному житті просувати інтереси України, використовувати всілякі майданчики для переговорів, знижувати напругу. Все це робиться для того, щоб рятувати життя наших людей", – додав Єрмак.
Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не говоритиме з владою країни-агресорки Росії.