Єрмак сказав, чого очікують від Кравчука в ТКГ щодо Донбасу

Юрій Сергієнко Політика 20:21, 6.08.2020 Оновлено: 20:41, 6.08.2020

В Офісі президента України розраховують, що з приходов у Тристоронню контактну групу щодо Донбасу Леоніда Кравчука переговори проходитимуть більш "енергійно".

Про це глава ОП Андрій Єрмак заявив в коментарі після зустрічі з українськими військовослужбовцями 6 серпня, повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі Офісу президента.

За словами Єрмака, Україна після перезавантаження сформувала потужну команду в ТКГ. Він зазначив, що рівень представництва значно підвищився.

"Відбулася заміна. Ми з повагою і вдячністю ставимося до Кучми, який дуже багато зробив. Замінила його не менше легендарна особистість – Леонід Кравчук. Сподіваємося, що з його приходом переговори будуть проходити більш енергійно. У нього колосальний досвід. Він є метром не тільки української, а й міжнародної політики", – сказав глава Офісу президента.

Також Єрмак додав, що раніше в нормандському форматі працювали тільки політичні радники, а тепер в нього залучені в тому числі і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Для нас важливо продовжувати діалог. Ми очікуємо що на зустрічі в нормандському форматі буде досягнута конкретна домовленість про наступний крок. Працює потужна команда в Офісі президента. Ми створили професійну команду. Сьогодні Україна домінує в мінському і нормандському форматах", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук анонсував новий Будапештський меморандум, якщо переговори по Донбасу в форматі Тристоронньої контактної групи зайдуть в безвихідь.

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