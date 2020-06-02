Глава Офісу президента України Андрій Єрмак в рамках робочого візиту до Німеччини зустрівся із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Гекером.

Як передає пресслужба ОП, у зустрічі також взяли участь заступник Єрмака Ігор Жовква, радник президента Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова МЗС Дмитро Кулеба і міністр оборони Андрій Таран.

Єрмак заявив, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі для розблокування можливості проведення наступного саміту лідерів держав в Берліні.

Єрмак розповів, що Україна успішно провела два раунди обміну полоненими з Росією, що стало результатом "нормандської зустрічі" і додав, що це "позитивний приклад того, як угоди можуть бути реалізовані".

Володимир Зеленський і Володимир Путін на "нормандській зустрічі" в грудні 2019 року РБК

"Але, за словами керівника Офісу президента України, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, а також в Криму і Російській Федерації.

Крім того, Андрій Єрмак вказав на важливість припинення обстрілів як базової умови для просування мирного процесу", – сказано в повідомленні.

Також співрозмовники обговорили співпрацю України з Європейським Союзом. Українська сторона розраховує на підтримку з боку Німеччини євроінтеграційних прагнень України під час майбутнього головування держави в Раді ЄС з 1 липня.

Андрій Єрмак Офіс президента України

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в інтерв'ю німецькому виданню Єрмак заявив, що до переговорів по ситуації на сході України потрібно залучити визнаних представників громадянського суспільства Донбасу. Зокрема, вони повинні бути непричетними до воєнних дій або вбивств українських військових.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, який також був на зустрічі в Берліні, надав докази того, що представники "Л/ДНР" на переговорах в Мінську є громадянами Росії і зазначив, що Україна не буде вести діалог з терористами.

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