Єрмак розповів, хто буде представником від окупованого Донбасу

До складу нової консультативної ради в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи увійдуть виключно громадяни України.

Йдеться про тих, хто не брав участі у війні на Донбасі і не скоював злочинів, заявив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому" голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".

Офіс президента

Він наголосив, що Україна не вела і не буде вести переговори з "ДНР" і "ЛНР".

"Але, відповідно до Мінських домовленостей, Україна має погодити три законодавчі акти з "представниками територій". Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України, оскільки багато з тих, хто проживає сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти, не брали жодної участі у війні проти України та вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських військових, не ухвалювали жодних злочинних рішень", – пояснив Єрмак.

Голова ОП додав, що у мінському процесі є тільки три повноправні учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий розкритикував консультативну раду в ТКГ. За його словами, він не допоможе швидко закінчити війну з Росією.