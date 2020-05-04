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4 травня • оновлено в 22:59
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Єрмак розповів, хто буде представником від окупованого Донбасу

19.2т
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До складу нової консультативної ради в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи увійдуть виключно громадяни України.

Йдеться про тих, хто не брав участі у війні на Донбасі і не скоював злочинів, заявив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому" голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".

Єрмак розповів, хто буде представником від окупованого Донбасу

Офіс президента

Він наголосив, що Україна не вела і не буде вести переговори з "ДНР" і "ЛНР".

"Але, відповідно до Мінських домовленостей, Україна має погодити три законодавчі акти з "представниками територій". Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України, оскільки багато з тих, хто проживає сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти, не брали жодної участі у війні проти України та вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських військових, не ухвалювали жодних злочинних рішень", – пояснив Єрмак.

Голова ОП додав, що у мінському процесі є тільки три повноправні учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий розкритикував консультативну раду в ТКГ. За його словами, він не допоможе швидко закінчити війну з Росією.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Manfred Anry
Manfred Anry
Типично еврейская логика. А мы с расейскими паспартами ни причем. Нам Украина нужна чтобы Путин введи
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
"Суперагент Кремля!" Пионтковский "разоблачил" советника Зеленского. . . . https://www.obozrevatel.com/politics/superagent-kremlya-piontkovskij-razoblachil-sovetnika-zelenskogo-video.htm
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Галицький Данило
Галицький Данило
Иуда!
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Wick John
Wick John
Галицький Данило, Иуда это ты и тебе подобное бы.дло которое проскакало страну в 2014
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