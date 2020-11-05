Єрмак розповів, де ще, крім Донбасу, планується вільна економічна зона

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що вільна економічна зона може з'явитися не тільки на Донбасі.

Йдеться про одну з областей на заході країни. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, але й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні", – сказав Єрмак.

За словами глави ОП, дві економічні можливості "повинні спрацювати на об'єднання країни".

"Нині це питання ще розв'язується, але це буде одна із західних областей", – сказав він, не уточнивши назву.

Також Єрмак розповів, що чинна влада в Україні не перестане добиватися припинення війни на Донбасі, але шляхи для досягнення цієї мети можуть бути різними.

"Президент про це говорив, і я про це говорив, що ми не збираємося витрачати роки для того, щоб досягти нашої мети припинити війну. Ми ніколи не зупинимося щодо припинення війни, але шляхи до цього припинення можуть бути різними", – сказав пояснив він .

Єрмак також зазначив, що повернення окупованих територій має відбуватися виключно на умовах України.

При цьому глава ОП зазначив, що про терміни повернення щодо тимчасово окупованого Криму поки складно говорити.

"Я в цьому (деокупацію Криму) впевнений, але ніхто не може відповісти, коли це станеться. Я теж вам не дам конкретної відповіді, що це станеться через рік або два", – сказав він.

Крім того, Єрмак заявив, що готовий жорстко реагувати на спроби народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, або будь-кого іншого прикриватися його іменем під час здійснення корупційних дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час президентського опитування в день виборів українців запитували, чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони. За попередніми даними, 45% проголосували за і 43% – проти.

У Володимира Зеленського пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов істотно вплине на темпи й концепції ефективної реінтеграції.

За словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, вона діятиме орієнтовно до 2050 року.