Єрмак розповів, де ще, крім Донбасу, може з'явитися вільна економічна зона

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що вільна економічна зона може з'явитися не тільки на Донбасі.

Йдеться про одну з областей на заході країни. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, але й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні", – сказав Єрмак.

За словами глави ОП, дві економічні можливості "повинні спрацювати на об'єднання країни".

"Нині це питання ще розв'язується, але це буде одна із західних областей", – сказав він, не уточнивши назву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час президентського опитування в день виборів українців запитували, чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони. За попередніми даними, 45% проголосували за і 43% – проти.

У Володимира Зеленського пояснили, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов істотно вплине на темпи й концепції ефективної реінтеграції.

За словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, вона діятиме орієнтовно до 2050 року.