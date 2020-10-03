Єрмак розповів, чи призначать Тищенка в ТКГ щодо Донбасу

Нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко не ввійде в українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, таке питання навіть не обговорювалося.

"Скажімо так, є люди, їх імідж передбачає відразу велику кількість розмов, інформації. Я думаю, до такого роду розмов підштовхнула фотографія Тищенка з Кравчуком під час зустрічі представників ТКГ з групою нардепів", – сказав він.

Єрмак також розповів, про що попереджав Тищенка перед виборами в парламент про те, що інтереси держави для нього на першому місці.

"Ми з Миколою давно знайомі, я хрестив його першого сина. Але у мене є принцип в житті. І коли я почав працювати на держслужбі, у мене є чіткий принцип, правило – в даному випадку все особисте. Інтереси держави, суспільства стають на першому місці. Це стосується не тільки друзів, це стосується сім'ї і так далі. Тому, щоб розставити всі крапки над i... Коли мені стало відомо, що Микола хоче балотуватися на парламентських виборах, я йому сказав, що він не може піти в списках. Якщо він хоче, то він повинен як би на чесних виборах. Що він і зробив", – сказав глава ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL: