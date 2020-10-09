Єрмак: РФ повинна виконати вимоги "Мінська" або сказати, що не готова припинити війну

Росія має визначитися, чи справді вона готова до припинення війни на Донбасі з дотриманням Мінських угод, якщо ні – сказати, що не готова до цього.

Про це заявив керівник Офісу президента (ОПУ) Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, повідомила пресслужба відомства.

Він нагадав, що нині триває переговорний процес у нормандському та мінському форматах. З моменту попереднього саміту лідерів "нормандської" четвірки у грудні 2019 року в Парижі відбулося узгодження чотирьох нових точок розведення сил і засобів на лінії розмежування, практично узгоджено 20 ділянок для розмінування.

Також було домовлено про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць незаконного утримання осіб на непідконтрольних українській владі територіях, проте цю домовленість поки що не виконано.

"На жаль, нині вже кілька місяців взаємне звільнення не відбувається саме з причини того, що протилежна сторона не узгоджує списки. Постійно робляться якісь перепони для цього. Зараз вони говорять, що їм нібито перешкоджає в цьому постанова Верховної Ради щодо місцевих виборів. Але ми постійно наголошуємо, що це нонсенс: як таке гуманітарне питання, як життя і здоров’я людей, може залежати від документа?" – зауважив глава ОПУ.

Він наголосив, що стратегія України дуже проста – пріоритетом є життя кожного українця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що перший президент України, глава Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук висунув вимоги до ОРДЛО щодо полонених українців.