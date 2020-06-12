Єрмак, Резніков і Ткаченко вирушили на переговори до Франції

Карина Бондаренко Політика 12:31, 12.06.2020

У п'ятницю, 12 червня, українська делегація разом з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком вирушили на одноденні переговори до Франції.

Там запланована його зустріч із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, який представляє країну на переговорах радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, передає пресслужба Офісу президента.

Андрій Єрмак
Пресслужба Офісу президента

Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До її складу увійшли міністр оборони Андрій Таран, міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква та радник президента України Руслан Демченко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура, який добився скасування реклами компанії Danone на російському ринку за участю скандального актора Михайла Пореченкова.

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Політика

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