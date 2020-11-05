Єрмак – про воду до Криму: нас лякають війною з 2014 року, її не буде

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що води для кримчан вистачає, тому війни за неї не буде.

Про це він заявив у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1", передає "Інтерфакс-Україна". Також Єрмак розповів про роботу над деокупацією Криму.

У відповідь на запитання журналістки про те, чи буде "кримська війна за воду", глава ОП сказав, що ні.

"Знаєте, нас лякають війною із 2014 року. Ні, її не буде. Я вважаю, що це така маніпуляція, яка є в суспільстві. І говорімо відверто, що сьогодні води для людей, які проживають у Криму, вистачає", – пояснив він.

Також Єрмак зазначив, що Україна розроблятиме реальні шляхи повернення окупованого півострова.

"Я в цьому впевнений (у тому, що Крим повернеться до складу України). Але ніхто, напевно, не може відповісти, коли це відбудеться. Я теж вам не дам сьогодні відповідь конкретно, що це буде через рік, через два", – зауважив він.

Він нагадав про створення платформи для деокупації півострова й уточнив, що до цього процесу буде залучено багато країн, зокрема Туреччину.

Водночас, за словами Єрмака, ніхто не розв'яже це питання за Україну.

"Ніхто більше за нас, українців, не зацікавлений у тому, щоб Крим повернувся. І не потрібно тішити себе ілюзіями. Але за допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити. Це є метою, це є завданням для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням, і не забувати про нього ніколи", – сказав голова ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмак запевнив, що чинна влада в Україні не перестане домагатися припинення війни на Донбасі, але шляхи для досягнення цієї мети можуть бути різними.