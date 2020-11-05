Єрмак – про воду до Криму: нас лякають війною з 2014 року, її не буде
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що води в кримчан вистачає
Зважаючи на це, він переконаний, що війни за неї не буде
Також Єрмак розповів про роботу над деокупацією півострова
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що води для кримчан вистачає, тому війни за неї не буде.
Про це він заявив у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1", передає "Інтерфакс-Україна". Також Єрмак розповів про роботу над деокупацією Криму.
У відповідь на запитання журналістки про те, чи буде "кримська війна за воду", глава ОП сказав, що ні.
"Знаєте, нас лякають війною із 2014 року. Ні, її не буде. Я вважаю, що це така маніпуляція, яка є в суспільстві. І говорімо відверто, що сьогодні води для людей, які проживають у Криму, вистачає", – пояснив він.
Також Єрмак зазначив, що Україна розроблятиме реальні шляхи повернення окупованого півострова.
"Я в цьому впевнений (у тому, що Крим повернеться до складу України). Але ніхто, напевно, не може відповісти, коли це відбудеться. Я теж вам не дам сьогодні відповідь конкретно, що це буде через рік, через два", – зауважив він.
Він нагадав про створення платформи для деокупації півострова й уточнив, що до цього процесу буде залучено багато країн, зокрема Туреччину.
Водночас, за словами Єрмака, ніхто не розв'яже це питання за Україну.
"Ніхто більше за нас, українців, не зацікавлений у тому, щоб Крим повернувся. І не потрібно тішити себе ілюзіями. Але за допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити. Це є метою, це є завданням для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням, і не забувати про нього ніколи", – сказав голова ОП.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмак запевнив, що чинна влада в Україні не перестане домагатися припинення війни на Донбасі, але шляхи для досягнення цієї мети можуть бути різними.