Єрмак пригрозив Тищенку за корупцію "більш жорсткою реакцією, ніж правоохоронці"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що готовий жорстко реагувати на спроби народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенко, чи будь-кого іншого прикриватися його ім’ям під час вчинення корупційних дій.

В ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" він наголосив, що не має так званих "любих друзів" – наближених людей, до яких застосовуються більш м'які вимоги.

"Якщо, наприклад, згадати Миколу Тищенка, то, якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров’я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду йому на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція є принциповою", – сказав Єрмак.

Він розповів, що мав розмову з Тищенком, під час якої наголосив на неприпустимості використання імені керівника ОП задля уникнення відповідальності за якісь протиправні дії.

"Якщо я колись дізнаюся, що хтось прикривається моїм ім’ям, щось робить протизаконне, корупційне від мого імені, повірте – моя реакція буде більш жорстокою, ніж навіть реакція правоохоронних органів", – запевнив Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня народний депутат України Гео Лерос опублікував записи розмов нібито заступника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка й колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, у яких фігурує ім'я Андрія Єрмака.

"Добре, що ми з тобою ще з того часу, так?.. Ні, ну дивися, слава Богу, що наш із нами. Тому що я переживав, щоб він не почав там, знаєш..." – зазначає Комарницький, ймовірно маючи на увазі Єрмака.