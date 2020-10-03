Єрмак пояснив, чому покликав Фокіна у ТКГ

Рішення про запрошення експрем'єр-міністра Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи по Донбасу було пов'язане з тим, що він народився у цьому регіоні і має великий політичний досвід.

Про це заявив глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, рішення було колективним.

"Ухвалювалося воно (рішення – Ред.), беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром у СРСР", – сказав Єрмак.

Глава ОП наголосив, що ТКГ – це консультаційний майданчик, тому рішення, які вона ухвалює не несуть жодних політичних зобов'язань для України.

"Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату, й фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, які ці рішення можуть юридично й політично ухвалювати. Тому не треба переоцінювати й висловлювання, і якісь проміжні ідеї, які відбуваються в рамках цих консультацій", – сказав Єрмак.

Також він підкреслив, що заяви Фокіна про те, що нібито війни між Росією та Україною немає – не транслюють офіційну позицію Офісу президента.

"Але трапилася ситуація, коли слова й заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийнято рішення – виключити Фокіна з ТКГ", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'р-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.

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