Єрмак пояснив, чому покликав Фокіна у ТКГ
Єрмак наголосив, що ТКГ – консультативний орган і його рішення не несе зобов'язань для України
Заяви Фокіна щодо війни, яку розпочала Росія, нібито не транслюють позицію Офісу президента
Рішення про включення Фокіна до ТКГ було колективним
Рішення про запрошення експрем'єр-міністра Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи по Донбасу було пов'язане з тим, що він народився у цьому регіоні і має великий політичний досвід.
Про це заявив глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, рішення було колективним.
"Ухвалювалося воно (рішення – Ред.), беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром у СРСР", – сказав Єрмак.
Глава ОП наголосив, що ТКГ – це консультаційний майданчик, тому рішення, які вона ухвалює не несуть жодних політичних зобов'язань для України.
"Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують зарплату, й фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, які ці рішення можуть юридично й політично ухвалювати. Тому не треба переоцінювати й висловлювання, і якісь проміжні ідеї, які відбуваються в рамках цих консультацій", – сказав Єрмак.
Також він підкреслив, що заяви Фокіна про те, що нібито війни між Росією та Україною немає – не транслюють офіційну позицію Офісу президента.
"Але трапилася ситуація, коли слова й заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийнято рішення – виключити Фокіна з ТКГ", – сказав він.
Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'р-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.