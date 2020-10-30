Єрмак – послам G7: антикорупційні органи в Україні працюватимуть

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 30 жовтня зустрівся з послами країн "Великої сімки". Він обговорив з ними події, пов'язані із резонансним рішенням Конституційного суду щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, Єрмак запевнив, що роботі антикорупційних органів у державі ніщо не стане на заваді. Зокрема, він розповів про термінове засідання РНБО 29 жовтня та позачергове засідання уряду за участю президента й ухвалені на них рішення.

"Була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК й було заявлено про те, що всі антикорупційні органи України, включаючи НАЗК, НАБУ та інші, – вони є й будуть працювати. Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху", – наголосив очільник ОПУ.

Він також розповів, що до Верховної Ради вже спрямовано законопроєкт, який має відновити довіру до конституційного судочинства в Україні.

"Президент і його команда, держава й державні органи продовжують боротьбу з корупцією і з тими, хто стоїть за всіма цими процесами в Україні. Ми перемогли під час ухвалення земельної реформи, банківського закону і переможемо й цього разу", – переконаний голова Офісу президента.

На думку Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання, тож він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації. Водночас керівник ОПУ вважає, що вихід з неї буде знайдено.

"Для нас дуже важливо, щоб усі керівники, представники антикорупційних органів знали позицію президента: ми сьогодні виступаємо дійсно єдиним фронтом щодо захисту тих реформ, які ми провели і продовжуємо проводити. Президент налаштований дуже рішуче, і він не зупиниться на шляху проведення реформ і боротьби з корупцією, хто б за цим не стояв", – підкреслив Єрмак.

Він закликав представників "Великої сімки" стежити за роботою Антикорупційної ради, яка має зібратися найближчим часом, та реакцією всіх представників політичних сил, аби мати реальну картину.

Зі свого боку тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що "Велика сімка" готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ.

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