Єрмак підтвердив створення в ТКГ органу з представниками "Л/ДНР"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Заява прозвучала за підсумками засідання РНБО 13 березня. Водночас глава ОПУ підкреслив, що мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає, а у новий орган увійдуть тільки мирні представники окупованих територій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Єрмак "РБК-Україна"

"Учасники ТКГ заявили про необхідність створення констультативної ради в політичній підгрупі як дорадчого органу, який може розглядати питання, узгоджені в пакеті Мінська, і давати свої пропозиції, які можуть бути використані чи ні", – зазначив Єрмак.

"Ніяких кроків, які б створювали правове поле для представників ОРДЛО, їхнього визнання не існує. Жодних прямих переговорів. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни України можуть спілкуватися з питань щодо Мінських угод", – додав він, зазначивши, що остаточне рішення про створення ради буде ухвалено на наступному засіданні ТКГ.

Також Єрмак заявив, що Мінські угоди дісталися Україні "у спадок" від попередньої влади і передбачають узгодження конституційної реформи, а також вибори на Донбасі з представниками ОРДЛО в рамках ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Документи, що підтверджують це, опублікувало видання ZN.UA.

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