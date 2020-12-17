Єрмак перебуває на 12 голів вище за Шмигаля, – ЗМІ опублікувало дотепний рейтинг

Олексій Тітофф Політика 15:15, 17.12.2020 Оновлено: 15:30, 17.12.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виявився нижчим за статусом, ніж посада голови Офісу президента Андрія Єрмака і його заступників. Розрив між ними склав 12 позицій.

Про це говорить рейтинг видання "Фокуса" за 2020 рік – "100 найвпливовіших українців". Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський очолив цей рейтинг.

Друге місце в ТОПі посів глава ОП Єрмак. За ним відразу йде радник керівника Офісу Михайло Подоляк, який займається медійним сектором – налагоджує відносини із засобами масової інформації не тільки для Єрмака, але й Зеленського.

Тютюновий монополіст, глава компанії TEDIS Ukraine Борис Кауфман названий четвертим в Україні за ступенем впливовості. За ним слідує заступник керівника ОП Кирило Тимошенко

Глава Кабінету міністрів Шмигаль у цьому рейтингу опинився лише на 14 місці. Вище за нього навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 8 місце.

Відзначимо, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова отримала 11 місце в рейтингу, а глава Верховної Ради Дмитро Разумков – 12.

Рейтинг "100 найвпливовіших українців"
Фокус
Рейтинг "100 найвпливовіших українців"
Фокус

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