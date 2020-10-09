Єрмак озвучив терміни проведення переговорів радників "нормандської четвірки"

Україна зацікавлена в якнайшвидшому проведенні "нормандського саміту". Тому вже протягом 12-18 жовтня може відбутися відеоконференція політичних радників лідерів країн-учасниць переговорів.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, розповіли у пресслужбі ОПУ. Він наголосив, що оскільки війна сьомий рік точиться на території нашої держави, а рішення ухвалюються на рівні лідерів, то саме Київ головним чином намагається прискорити зустріч "нормандської четвірки" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери у "нормандському форматі" – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ", – наголосив Єрмак.

"Тому переговори тривають. Наступного тижня (12-18 жовтня. – Ред.), можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", – додав очільник ОПУ.

Водночас він акцентував увагу на тому, що завдяки домовленостям, досягнутим на рівні ТКГ та підтвердженим на зустрічі радників лідерів "нормандського формату", на сході України вже понад 70 днів зберігається режим тиші й навіть скоротилася кількість неприцільних пострілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що всі результати, яких вдалося досягти у врегулюванні конфлікту на сході України, було отримано завдяки "нормандському" формату переговорів, де був присутній президент РФ Володимир Путін. Тому, на думку міністра, ці перемовини не вичерпали себе.