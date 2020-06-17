Єрмак озвучив терміни нової зустрічі Зеленського з Путіним

Зеленський і Путін в Парижі. Грудень 2019 рік

Нова зустріч лідера України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним у "нормандському форматі" повинна відбутися в найближчі місяці.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "Лівому берегу", наголосивши, що Україна зробила все необхідне для нового раунду переговорів за участю лідерів Німеччини і Франції.

"Насамперед нам потрібно виконати все те, про що лідери домовилися в Парижі. Вважаю, Україна зробила все для того, щоб – за наявності політичної волі іншого боку – це було виконано в короткий проміжок часу. Думаю, уже цього року, в найближчі місяці має відбутися зустріч лідерів нормандського формату", – розповів Єрмак.

Він додав, що українці найбільше хочуть миру, і пріоритет влади – домогтися його, але на умовах України: припинення війни, повернення окупованих територій і людей.

Нагадаємо, попередня зустріч Зеленського і Путіна в "нормандському форматі" пройшла 9 грудня минулого року.

Андрій Єрмак

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Єрмак повідомив, що Зеленський ухвалить рішення про висунення своєї кандидатури на другий президентський термін, виходячи з думки українців.