Єрмак оцінив ймовірність перенесення виборів через COVID-19

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що через зростання числа нових хворих коронавірусом (COVID-19) місцеві вибори переносити не будуть.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, в країні підготувалися до другої хвилі пандемії та ситуація знаходиться під контролем.

"Думаю, ні (переносу вам не буде – Ред.). По-перше, це не обговорюється, і я навіть не бачу жодних підстав говорити на цю тему", – розповів Єрмак.

Також він додав, що практично кожен день проходять селекторні наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, де беруть участь практично всі топчиновники країни, часто проходять зустрічі з главами ОДА, президент багато їздить по країні, відвідує медичні установи, слухає звіти голів ОДА, профільних лікарів.

Глава ОПУ також сказав, що деякі місцеві чиновники, женучись за швидкими політичними дивідендами, забули, що "життя людини – найдорожче".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів в Україні.