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12 лютого • оновлено в 13:29
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/ Політика

Єрмак отримав перше завдання від Зеленського: про що мова

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Новоспечений глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що вважає припинення війни на Донбасі найважливішим завданням, яке отримав від Володимира Зеленського.

Про це він сказав під час свого першого брифінгу на посаді 12 лютого (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Зокрема, Єрмак наголосив, що продовжить роботу щодо переговорів із російською стороною.

"Я думаю, це не заважатиме... Ми будемо продовжувати цю роботу, бо нічого немає важливішого зараз, ніж припинення війни, припинення загибелі наших людей і повернення всіх наших громадян. І це є найважливішим завданням, яке ми отримали від президента Україна і будемо його виконувати", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака главою Офісу президента. Відповідний документ №48/2020 був опублікований на сайті ОП 11 лютого. Іншим своїм указом, №46/2020 року, глава держави звільнив із посади керівника ОПУ Андрія Богдана.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна
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bregovich mark
bregovich mark
С таким заданием чемодан с билетом в один конец (на выбор),должен быть готов всегда!Нелегкое это дело утопией заниматься!
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фил филька
фил филька
упоротым на мозоль больную наступил)
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
Продать Украину - это самое важное задание Зели. Ума не хватает как развиваться, как строить отношения на международной арене, никакой стратегии этих Зеленых тварей нет. Миротворцы хреновые. Не можете - уступите место достойным людям.
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фил филька
фил филька
Prokopenko Nikolay, из окопа пишешь или с дивана?))
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Prokopenko Nikolay, а кто ее купит? Вот когда дармоеды вымрут, тогда да, ну а пока, сами все сами!
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