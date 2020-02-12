Єрмак отримав перше завдання від Зеленського: про що мова

Новоспечений глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що вважає припинення війни на Донбасі найважливішим завданням, яке отримав від Володимира Зеленського.

Про це він сказав під час свого першого брифінгу на посаді 12 лютого (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Андрій Єрмак

Зокрема, Єрмак наголосив, що продовжить роботу щодо переговорів із російською стороною.

"Я думаю, це не заважатиме... Ми будемо продовжувати цю роботу, бо нічого немає важливішого зараз, ніж припинення війни, припинення загибелі наших людей і повернення всіх наших громадян. І це є найважливішим завданням, яке ми отримали від президента Україна і будемо його виконувати", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака главою Офісу президента. Відповідний документ №48/2020 був опублікований на сайті ОП 11 лютого. Іншим своїм указом, №46/2020 року, глава держави звільнив із посади керівника ОПУ Андрія Богдана.

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