Єрмак не зміг повністю спростувати спецоперацію щодо "вагнерівців"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак не зміг повністю спростувати дані, які оприлюднив журналіст Юрій Бутусов про зірвану операцію із затримання членів ПВК Вагнера в Білорусі.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він заявив, що були злиті факти документування злочинів на Донбасі, але про затримання не йшлося.

За словами Єрмака, протягом всієї війни на Донбасі, з самого її початку, розвідка і відповідні органи України почали документувати всіх тих людей, які беруть участь у війні проти України.

"Це тривало і триває до сьогоднішнього дня. І саме факти цього документування були злиті в ЗМІ", – зазначив він.

Після цього Шустер задав Єрмаку пряме запитання: "Цієї операції не було і зустрічі у президента теж не було?"

На це глава ОП відповів: "Те, як про це написав пан Бутусов, немає".

При цьому Єрмак вважає, що сама операція проводилася за участю "вагнерівців", але не Україною.

"Цих людей затримали в Білорусі. Я думаю, що вони не випадково з'явилися там саме напередодні виборів. Ми знаємо, що так звані приватні армії тісно співпрацюють зі спецслужбами РФ. Як ви вважаєте, чи можливо взагалі, щоб група людей, як описує пан Бутусов , рік готувалася, і ніхто зі спецслужб Росії про це не знав, і дав цьому статися? І потім вони з'явилися в Білорусі. Я думаю, що була операція, тільки не українська", – сказав керівник Офісу президента.

Також Єрмак звинуватив ЗМІ в тому, що вони поширили злиті дані, які завдали серйозного удару по українських правоохоронних органах і спецслужбах.

"Їм тепер буде набагато складніше виконувати свою роботу. Це прикрий випадок, коли політики, представники медіа використовують пропаганду проти України і, добровільно чи мимоволі, приймають в ній участь", – сказав він.

На тлі цього Єрмак заявив про необхідність створення "Центру протидії пропаганді", щоб "боротися з фейками, які вкидаються в інформаційний простір".

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