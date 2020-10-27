Єрмак назвав вигадкою спецоперацію СБУ щодо "вагнерівців"
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре висловив переконання, що зрив спецоперації українських спецслужб щодо затримання найманців ПВК Вагнера у Білорусі є "вигаданою історією".
Про це він сказав інтерв’ю "Бабелю". Зокрема, політик назвав вигадкою і проведення наради за його участі, після якої все зірвалося, як про це говорили в ЗМІ.
"Уже багато разів про це сказав: вся історія з "вагнерівцями" вигадана від початку до кінця. Наради, про яку написав Бутусов (Юрій, головний редактор сайту "Цензор. НЕТ". – Ред.) ніколи не було", – заявив Єрмак.
Зокрема, за його версією, це була добре спланована операція, спрямована проти України.
"Мені зрозуміло, чому цим займаються спецслужби інших країн, але чому свідомо чи мимоволі до цього були залучені українські журналісти і хтось із українських політиків – питання", – додав він.
Глава ОП припустив, що "вагнерівську" спецоперацію могли спланувати за кордоном, адже "вона точно зовнішня". Водночас зазначив, мовляв, якщо до цього був причетний хтось із України, то це з’ясується лише під час розслідування.
"Чи був хтось усередині, нехай покаже слідство. Справою займається ДБР, дочекаймося і отримаємо всі відповіді", – підсумував Єрмак.
Нагадаємо: про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал довкола можливої державної зради керівника ОПУ і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в нашому матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов висловив переконання, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, що може стати свідченням зірваної спецоперації.
У СБУ публічно називали фейком дані про нібито спецоперацію з найманцями ПВК. Відомство вказувало на те, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Пізніше Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою глави Офісу президента Єрмака в державній зраді та шпигунстві
Народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбулу.
Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.
Через деякий час Ар'єв показав і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик вкотре додав копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечували в Офісі президента.
А згодом Служба безпеки України підтвердила причетність до спецоперації щодо "вагнерівців" у суді. Зокрема, з’ясувалося, що СБУ прямо перед затриманням російських найманців у Білорусі збирала проти них докази.