Єрмак назвав вигадкою спецоперацію СБУ щодо "вагнерівців"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре висловив переконання, що зрив спецоперації українських спецслужб щодо затримання найманців ПВК Вагнера у Білорусі є "вигаданою історією".

Про це він сказав інтерв’ю "Бабелю". Зокрема, політик назвав вигадкою і проведення наради за його участі, після якої все зірвалося, як про це говорили в ЗМІ.

"Уже багато разів про це сказав: вся історія з "вагнерівцями" вигадана від початку до кінця. Наради, про яку написав Бутусов (Юрій, головний редактор сайту "Цензор. НЕТ". – Ред.) ніколи не було", – заявив Єрмак.

Зокрема, за його версією, це була добре спланована операція, спрямована проти України.

"Мені зрозуміло, чому цим займаються спецслужби інших країн, але чому свідомо чи мимоволі до цього були залучені українські журналісти і хтось із українських політиків – питання", – додав він.

Глава ОП припустив, що "вагнерівську" спецоперацію могли спланувати за кордоном, адже "вона точно зовнішня". Водночас зазначив, мовляв, якщо до цього був причетний хтось із України, то це з’ясується лише під час розслідування.

"Чи був хтось усередині, нехай покаже слідство. Справою займається ДБР, дочекаймося і отримаємо всі відповіді", – підсумував Єрмак.

Нагадаємо: про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал довкола можливої державної зради керівника ОПУ і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в нашому матеріалі.

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