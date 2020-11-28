Єрмак назвав три кроки для виходу з конституційної кризи в Україні

Для виходу з конституційної кризи, викликаної скасуванням Конституційним судом України відповідальності за незаконне декларування, потрібно зробити три важливі кроки.

Як повідомив у Facebook глава Офісу президента України Андрій Єрмак, 27 листопада відбулося засідання Національної антикорупційної ради.

На ньому було названо три кроки для виходу з конституційної кризи.

Перший крок – відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях.

"На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою", – зазначив Єрмак.

Другий крок – відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.

Третій крок – врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.

"Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада – якнайшвидше ухвалити", – підкреслив глава ОП.

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