Єрмак назвав три кроки для виходу з конституційної кризи в Україні
Для виходу з конституційної кризи, викликаної скасуванням Конституційним судом України відповідальності за незаконне декларування, потрібно зробити три важливі кроки.
Як повідомив у Facebook глава Офісу президента України Андрій Єрмак, 27 листопада відбулося засідання Національної антикорупційної ради.
На ньому було названо три кроки для виходу з конституційної кризи.
Перший крок – відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях.
"На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою", – зазначив Єрмак.
Другий крок – відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
Третій крок – врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.
"Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада – якнайшвидше ухвалити", – підкреслив глава ОП.
Як писав OBOZREVATEL:
27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
27 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт президента Володимира Зеленського про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.