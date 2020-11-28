Єрмак назвав три кроки для виходу з конституційної кризи в Україні

Мирослав Семенюк Політика 10:20, 28.11.2020 Оновлено: 10:23, 28.11.2020

Для виходу з конституційної кризи, викликаної скасуванням Конституційним судом України відповідальності за незаконне декларування, потрібно зробити три важливі кроки.

Як повідомив у Facebook глава Офісу президента України Андрій Єрмак, 27 листопада відбулося засідання Національної антикорупційної ради.

На ньому було названо три кроки для виходу з конституційної кризи.

Перший крок – відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях.

"На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою", – зазначив Єрмак.

Другий крок – відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.

Третій крок – врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.

"Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада – якнайшвидше ухвалити", – підкреслив глава ОП.

Скрин Facebook

Як писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

Саакашвілі закрутив роман зі "слугою народу", молодшою на 22 роки – ЗМІ

Збірна України виграла "золото" та "бронзу" на ЧЄ-2020 з художньої гімнастики

Тимошенко – 60 років: як змінювався образ політикині в різні роки

Яценюк висловив недовіру українській владі: повинні бути яйця, якщо не страусині, то перепелині покажіть

У "Слузі народу" сказали, чи закриють школи й дитсадки під час локдауну