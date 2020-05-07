Влада України сподівається встановити мир на Донбасі й повернути його окуповані частини до кінця 2020 року. Однак якщо цього не відбудеться, то буде застосований план "Б".

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "РБК-Україна". Він наголосив, що українська влада не чекатиме роками, якщо "та сторона не хоче припиняти війну".

"Але до кінця року ми маємо намір робити все від нас залежне, й інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ. Однак у нас є і відпрацьований план "Б": що ми робимо, якщо буде так; що робимо, якщо буде ось так", – наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак apnews.com.ua

Він також додав, що влада б хотіла проведення місцевих виборів у жовтні зокрема й на території ОРДЛО, але тільки у разі дотримання певних умов.

"Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо, спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори", – запевнив голова ОПУ.

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