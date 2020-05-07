Влада України сподівається встановити мир на Донбасі й повернути його окуповані частини до кінця 2020 року. Однак якщо цього не відбудеться, то буде застосований план "Б".

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "РБК-Україна". Він наголосив, що українська влада не чекатиме роками, якщо "та сторона не хоче припиняти війну".

"Але до кінця року ми маємо намір робити все від нас залежне, й інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ. Однак у нас є і відпрацьований план "Б": що ми робимо, якщо буде так; що робимо, якщо буде ось так", – наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак apnews.com.ua

Він також додав, що влада б хотіла проведення місцевих виборів у жовтні зокрема й на території ОРДЛО, але тільки у разі дотримання певних умов.

"Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо, спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори", – запевнив голова ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше колишній начальник Головного слідчого управління СБУ, генерал Василь Вовк заявив, що Зеленський розглядає "запасний варіант" врегулювання на Донбасі, який передбачає повну ізоляцію ОРДЛО.

Зі свого боку Єрмак запевнив, що глава України ніколи не погодиться проводити вибори на Донбасі до отримання контролю над ОРДЛО і міняти статус регіону в Конституції.

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