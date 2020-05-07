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7 травня • оновлено в 18:46
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Єрмак назвав терміни повернення Донбасу в Україну і заявив про план "Б"

16.9т
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Влада України сподівається встановити мир на Донбасі й повернути його окуповані частини до кінця 2020 року. Однак якщо цього не відбудеться, то буде застосований план "Б".

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "РБК-Україна". Він наголосив, що українська влада не чекатиме роками, якщо "та сторона не хоче припиняти війну".

"Але до кінця року ми маємо намір робити все від нас залежне, й інтенсифікація роботи ТКГ тому доказ. Однак у нас є і відпрацьований план "Б": що ми робимо, якщо буде так; що робимо, якщо буде ось так", – наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

apnews.com.ua

Він також додав, що влада б хотіла проведення місцевих виборів у жовтні зокрема й на території ОРДЛО, але тільки у разі дотримання певних умов.

"Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо, спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори", – запевнив голова ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше колишній начальник Головного слідчого управління СБУ, генерал Василь Вовк заявив, що Зеленський розглядає "запасний варіант" врегулювання на Донбасі, який передбачає повну ізоляцію ОРДЛО.

  • Зі свого боку Єрмак запевнив, що глава України ніколи не погодиться проводити вибори на Донбасі до отримання контролю над ОРДЛО і міняти статус регіону в Конституції.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
в ОРДЛО стоїть черга, щоб 2 рази в день дали пожерти баланду, як в ГУЛАГу СРСР в 1930-1950х роках. А кремлівські боти в коментарях фантазії своїх фсбшних босів описують.
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Самопровозглашенный Филанафем
Самопровозглашенный Филанафем
Грищук Руслан, боты...в гулагу... Слюнявь булыгу лошадь,да сглатывай.
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Сладенько как то у Пороха с Чугункином было аж 8 планов, А Б В Г Д Й К А .
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gotsman dawid
gotsman dawid
алфавит большой букв много
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