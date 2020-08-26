Єрмак назвав нову дату зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки"
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч радників глав держав у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, ймовірно, відбудеться на початку вересня.
Про це він сказав під час прессконференції Володимира Зеленського на Дніпропетровщині. За словами Єрмака, зустріч, яка мала відбутися 28 вересня, відмінили через прохання радника президента Франції Емануеля Макрона.
Єрмак зазначив, що нова зустріч відбудеться до 10 вересня.
"Пан Бон зателефонував мені кілька днів тому і попросив перенести зустріч у зв’язку із його відрядженням. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться", – зазначив глава ОП.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак направив листа раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель із копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку), в якому заявив про безглуздість переговорів щодо Донбасу на рівні радників і запропонував відмовитися від них.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цей лист "тонкою політичною грою", за допомогою якої Росія намагається посилити свої позиції, а також перехопити ініціативу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у "нормандському форматі".
Пізніше у президента РФ Володимира Путіна дали пояснення щодо листа Козака.