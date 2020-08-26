Єрмак назвав нову дату зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч радників глав держав у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, ймовірно, відбудеться на початку вересня.

Про це він сказав під час прессконференції Володимира Зеленського на Дніпропетровщині. За словами Єрмака, зустріч, яка мала відбутися 28 вересня, відмінили через прохання радника президента Франції Емануеля Макрона.

Єрмак зазначив, що нова зустріч відбудеться до 10 вересня.

"Пан Бон зателефонував мені кілька днів тому і попросив перенести зустріч у зв’язку із його відрядженням. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться", – зазначив глава ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL: