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14 березня • оновлено в 00:03
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Єрмак назвав дату створення консультаційного органу з ОРДЛО

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про те, як повинен виглядати так званий консультативний орган з ОРДЛО і коли він буде створений.

В ефірі " Свободи слова з Савіком Шустером " він розповів, що на зустріч в Мінську він поїхав, щоб подивитися як виконуються домовленості щодо "мінським угодами". Також туди покликали представників Франції, Німеччини і Росії, але через коронавірус зміг приїхати тільки Дмитро Козак - заступник керівника адміністрації президента РФ.

За словами Єрмака, згідно з "мінським", українська влада повинна узгодити три закони з представниками тимчасово окупованих територій. Однак, все це час їх представляли люди з так званих Л/ДНР - з ними українська влада розмовляти не має наміру. Однак, готова спілкуватися з тими, хто там живе, але не воював проти України.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Скріншот з відео

"З ними ми, як влада, не говорили і не збираємося. Тому що вони не визнані навіть Росією. Тому кілька місяців тому Зеленський заявив про те, що ми не згодні з тим, що ці люди є представниками територій. Ми вважаємо, що єдині з ким ми будемо говорити - це люди, які не брали участі у військовому конфлікті, але проживають на непідконтрольних територіях. Ці люди - громадяни України, які сьогодні тимчасово живуть на окупованих територіях ", - заявив Єрмак.

Також Єрмак заявив, що консультаційна рада може бути створений вже 25 березня, якщо тільки до цього пройде зустріч в Мінську і будуть підписані необхідні документи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Після народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і на даний момент під ним підписалося вже 40 осіб.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Андрій Єрмак Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Ермак, а кто тебя на это уполномачивал? Хочешь разговаривать с д а у н б а с я ц к и м б ы д л о м - так общайся с ними как обычное физлицо!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Сказочный длбб
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