Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що глава України Володимир Зеленський ніколи не погодиться проводити вибори на Донбасі до отримання контролю на ОРДЛО і змінювати статус регіону в Конституції.

Про "червоні лінії" лідера Єрмак розповів у коментарі BBC News Україна.

"Виборів до отримання контролю над всім Донбасом і кордоном не буде, так само не буде ніяких компромісів щодо зміни Конституції, виключаючи реформу децентралізації. Команда президента ніколи не відмовиться від прагнення знову об'єднати Україну і відновити її територіальну цілісність. Відмова від цього – також наша червона лінія", – запевнив він.

Єрмак назвав "червоні лінії" Зеленського щодо Донбасу

Єрмак також пояснив концепцію консультативної ради з ОРДЛО. Він підкреслив, що в разі створення такого органу окупаційна влада не матиме відношення до призначення представників окупованих територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній начальник Головного слідчого управління СБУ генерал Василь Вовк заявив, що Зеленський розглядає "запасний варіант" врегулювання на Донбасі, який передбачає повну ізоляцію ОРДЛО.

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