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Єрмак матом вимагав вигнати Лероса зі "Слуги народу". Листування

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
22,5 т.
Єрмак матом вимагав вигнати Лероса зі 'Слуги народу'. Листування

Ймовірно глава Офісу президента України Андрій Єрмак у нецензурній формі вимагав виключити нардепа Гео Лероса з фракції "Слуга народу" за критику глави держави Володимира Зеленського.

Про це йдеться в телефонному листуванні нардепа від СН Андрія Костіна з якимось "Борисовичем", передають "Букви". Додамо, що по батькові Єрмака – Борисович.

"А у мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п*дор поливає брудом", – йдеться в листуванні.

У відповідь депутат Костін пообіцяв пізніше написати відповідний пост у соцмережах.

Листування Костіна з ймовірно Єрмаком

Листування Костіна з ймовірно Єрмаком

Нардеп Андрій Костін

Нардеп Андрій Костін

Як повідомляв OBOZREVATEL, "слуга народу" Гео Лерос із трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.

Після виступу нардепа в Раді в "Слузі народу" почали збирати підписи за його виключення з фракції. За підсумками збору підписів нардепа виключили з членів парламентської фракції.

Пізніше глава фракції Давид Арахамія розповів, чому Гео Лероса виключили зі "Слуги народу".

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УкраїнаСкандали навколо "Слуги народу"Партія Слуга народуВерховна Рада УкраїниОфіс президента Андрій ЄрмакГео ЛеросВолодимир Зеленський
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