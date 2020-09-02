Єрмак матом вимагав вигнати Лероса зі 'Слуги народу'. Листування

Ймовірно глава Офісу президента України Андрій Єрмак у нецензурній формі вимагав виключити нардепа Гео Лероса з фракції "Слуга народу" за критику глави держави Володимира Зеленського.

Про це йдеться в телефонному листуванні нардепа від СН Андрія Костіна з якимось "Борисовичем", передають "Букви". Додамо, що по батькові Єрмака – Борисович.

"А у мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п*дор поливає брудом", – йдеться в листуванні.

У відповідь депутат Костін пообіцяв пізніше написати відповідний пост у соцмережах.

Листування Костіна з ймовірно Єрмаком

Нардеп Андрій Костін

Як повідомляв OBOZREVATEL, "слуга народу" Гео Лерос із трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.

Після виступу нардепа в Раді в "Слузі народу" почали збирати підписи за його виключення з фракції. За підсумками збору підписів нардепа виключили з членів парламентської фракції.

Пізніше глава фракції Давид Арахамія розповів, чому Гео Лероса виключили зі "Слуги народу".

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