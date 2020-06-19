Єрмак, Ляшко та Трофімов заплатять по 17 тисяч штрафу за посиденьки із Зеленським у кав'ярні "Лямур"
Суд оштрафував главу Офісу президента Андрія Єрмака, першого заступника голови ОПУ Сергія Трофімова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшкана 17 тисяч гривень кожному за порушення карантину.
Про це "Главкому" повідомили в пресслужбі Хмельницького міськрайонного суду. Чиновників визнали винними в порушенні ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відзначається, що також штраф в 17 тисяч гривень отримав і власник кав'ярні "Лямур", в якому пили каву чиновники.
Окремо в судових постановах вказано, що Єрмак, Трофимов і Ляшко мають 10 днів з дня винесення рішень, щоб подати апеляції до Хмельницького апеляційного суду.
Нагадаємо, що розгляд справи про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину під час відвідування Хмельницького передали до Верховного суду України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимиру Зеленському виписали штраф за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.
Це сталося після публікації фото, на якому в одному з міських кав`ярень глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження.
На знімку також був присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У соціальних мережах його звинуватили в подвійних стандартах і заявили, що тепер в країні "не буде жодних карантинів".
Однак Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кав`ярні в Хмельницькому не було порушенням карантину: так як він, за його словами, перевіряв готовність закладів громадського харчування до відкриття всередині приміщень.
Однак Зеленський погодився сплатити штраф, заявивши, що готовий нести відповідальність, якщо щось порушив.