Єрмак, Ляшко та Трофімов заплатять по 17 тисяч штрафу за посиденьки із Зеленським у кав'ярні "Лямур"

Тимур Григоренко Політика 14:54, 19.06.2020 Оновлено: 14:57, 19.06.2020

Суд оштрафував главу Офісу президента Андрія Єрмака, першого заступника голови ОПУ Сергія Трофімова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшкана 17 тисяч гривень кожному за порушення карантину.

Про це "Главкому" повідомили в пресслужбі Хмельницького міськрайонного суду. Чиновників визнали винними в порушенні ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відзначається, що також штраф в 17 тисяч гривень отримав і власник кав'ярні "Лямур", в якому пили каву чиновники.

Окремо в судових постановах вказано, що Єрмак, Трофимов і Ляшко мають 10 днів з дня винесення рішень, щоб подати апеляції до Хмельницького апеляційного суду.

Нагадаємо, що розгляд справи про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину під час відвідування Хмельницького передали до Верховного суду України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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