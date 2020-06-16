Єрмак лобіює тісні взаємини з Росією через особисту вигоду, – Лерос назвав суми

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак лобіює тісні взаємини з Росією, оскільки переслідує свої корисливі цілі.

Про це в інтерв'ю Яніні Соколовій розповів народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос із посиланням на свої джерела.

"Єрмак лобіює тісні відносини з РФ, тому що йому пообіцяли з кожної 1000 кубометра газу по 10 доларів через фірму-прокладку, яку він надасть. Тому для нього це особистий корисливий інтерес домогтися тісних відносин України та Росії", – сказав політик.

Лерос також назвав Єрмака "ларьочником", коментуючи його корисливу натуру.

"Я його називаю "ларьочник", тому що він "кришував" кіоски та допомагав отримувати дозволи. Ось це натура "ларьочника", це не бізнесмен", – додав нардеп.

Крім того, Лерос повідомив, що Єрмак на посаді глави ОПУ поводиться як віцепрезидент, що ніяк не відповідає його посаді.

"Після призначення Єрмака на пост глави ОПУ з'явився якийсь окупований доступ до президента. Поки Єрмак перебуває на своїй посаді, до глави держави буде важко достукатися. Рейтинг президента топить його корумповане та гниле оточення", – підсумував депутат.

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