Єрмак лобіює тісні взаємини з Росією через особисту вигоду, – Лерос назвав суми
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак лобіює тісні взаємини з Росією, оскільки переслідує свої корисливі цілі.
Про це в інтерв'ю Яніні Соколовій розповів народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос із посиланням на свої джерела.
"Єрмак лобіює тісні відносини з РФ, тому що йому пообіцяли з кожної 1000 кубометра газу по 10 доларів через фірму-прокладку, яку він надасть. Тому для нього це особистий корисливий інтерес домогтися тісних відносин України та Росії", – сказав політик.
Лерос також назвав Єрмака "ларьочником", коментуючи його корисливу натуру.
"Я його називаю "ларьочник", тому що він "кришував" кіоски та допомагав отримувати дозволи. Ось це натура "ларьочника", це не бізнесмен", – додав нардеп.
Крім того, Лерос повідомив, що Єрмак на посаді глави ОПУ поводиться як віцепрезидент, що ніяк не відповідає його посаді.
"Після призначення Єрмака на пост глави ОПУ з'явився якийсь окупований доступ до президента. Поки Єрмак перебуває на своїй посаді, до глави держави буде важко достукатися. Рейтинг президента топить його корумповане та гниле оточення", – підсумував депутат.
Як писав OBOZREVATEL:
Скандал із "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.
На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.
Також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.
Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.
Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $100 тисяч.
Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку.
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис не брав гроші за працевлаштування на посади в органах влади.