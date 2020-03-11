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11 березня • оновлено в 14:12
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Єрмак і Козак прилетіли на переговори в Мінську – росЗМІ

3.9т
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак 11 березня нібито прибули до Мінська.

Там вони повинні взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, посилаючись на джерело, близьке до ТКГ.

"Козак і Єрмак прибули до Мінська. Вони 11 березня будуть брати участь в роботі контактної групи", – сказав співрозмовник.

Козак і Єрмак

Козак і Єрмак

У Мінську учасники ТКГ та її робочих підгруп нібито мають намір розглянути питання узгодження списків полонених для обміну, визначення нових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення, а також закріплення в конституції України особливого статусу Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Козак і Єрмак вже зустрічалися у Мінську 1 березня. Тоді вони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", а також на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих в ході саміту в "нормандському форматі".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Андрій Єрмак Дмитро Козак
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от їй богу не зрозуміло - зє унас хто? президент чи олівець в стакані?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
6 лет-это много. Пора либо признать независимость Донбасса, либо заставить Украину выполнить Минские соглашения.
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