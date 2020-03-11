Єрмак і Козак прилетіли на переговори в Мінську – росЗМІ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак 11 березня нібито прибули до Мінська.

Там вони повинні взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, посилаючись на джерело, близьке до ТКГ.

"Козак і Єрмак прибули до Мінська. Вони 11 березня будуть брати участь в роботі контактної групи", – сказав співрозмовник.

Козак і Єрмак

У Мінську учасники ТКГ та її робочих підгруп нібито мають намір розглянути питання узгодження списків полонених для обміну, визначення нових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення, а також закріплення в конституції України особливого статусу Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Козак і Єрмак вже зустрічалися у Мінську 1 березня. Тоді вони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", а також на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих в ході саміту в "нормандському форматі".

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