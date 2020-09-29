Єрмак: Фокін повинен піти з ТКГ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак виступив за те, щоб Вітольд Фокін покинув Тристоронню контактну групу з питань Донбасу, де він займає посаду заступника глави делегації Леоніда Кравчука.

Про це Єрмак написав увечері у вівторок, 29 вересня, на своїй сторінці в Facebook. Так він відреагував на резонансні заяви Фокіна про війну, зокрема, про те, що він нібито не бачить війни між Україною і Росією.

"Моя особиста позиція – пан Фокін повинен піти з ТКГ", – написав Єрмак.

Він зазначив, що офіційна позиція України не змінилася. Росія – агресор, який окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі. Глава ОП наголосив, що ТКГ не приймає жодних рішень, а є "логістичним майданчиком для узгодження деталей і домовленостей, які досягаються лідерами "нормандського формату".

Водночас він частково заступився за першого прем'єр-міністра України:

"Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін. Чи може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін.

Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, зокрема й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені. І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна".

Нагадаємо, раніше внучка Вітольда Фокіна Марія розповіла, що дружить з головою ВП Андрієм Єрмаком. За її словами, експрем'єр отримав посаду в ТКГ саме завдяки тому, що вона знайома з Єрмаком. Вона розповідала, що Фокін і Єрмак знайшли спільну мову щодо методів завершення війни на Донбасі.

Єрмак підтримав відсторонення Фокіна зі складу ТКГ.

Єрмак відреагував на заяви першого прем'єра.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Фокін, виступаючи перед депутатами, ще раз повторив, що амністія щодо Донбасу повинна бути загальною. Коментуючи свої резонансні заяви, Фокін наголосив, що сенс у ній буде тільки в такому разі.

Але великий резонанс у депутатів викликала відповідь Фокіна на питання, чи ведеться зараз війна з Росією. "Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

Раніше він також розповів про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

Крім цього, Фокін заявив, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Також він встиг заявити, що війна в Донбасі почалася через мовне питання.