Єрмак: Фокін повинен піти з ТКГ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак виступив за те, щоб Вітольд Фокін покинув Тристоронню контактну групу щодо Донбасу, де він займає посаду заступника глави делегації Леоніда Кравчука.

Про це Єрмак написав увечері у вівторок, 29 вересня, на своїй сторінці в Facebook. Так він відреагував на резонансні заяви Фокіна про війну, зокрема, про те, що він нібито не бачить війни між Україною і Росією.

"Моя особиста позиція – пан Фокін повинен піти з ТКГ", – написав Єрмак.

Він зазначив, що офіційна позиція України не змінилася. Росія – агресор, який окупував Крим і розв'язав війну на Донбасі. Глава ОП підкреслив, що ТКГ не приймає ніяких рішень, а є "логістичним майданчиком для узгодження деталей і домовленостей, які досягаються лідерами "нормандського формату".

У той же час він частково заступився за першого прем'єр-міністра України:

" Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін. Чи може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін.

Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені. І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна".

Нагадаємо, раніше внучка Вітольда Фокіна Марія розповіла, що дружить з головою ВП Андрієм Єрмаком. За її словами, експрем'єр отримав посаду в ТКГ саме завдяки тому, що вона знайома з Єрмаком. Вона розповідала, що Фокін і Єрмак знайшли спільну мову щодо методів завершення війни на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Фокін, виступаючи перед депутатами, ще раз повторив, що амністія щодо Донбасу повинна бути загальною. Коментуючи свої резонансні заяви, Фокін підкреслив, що сенс в амністії буде тільки в тому випадку, якщо вона стане саме загальною.

Але великий резонанс у депутатів викликала відповідь Фокіна на питання, чи ведеться зараз війна з Росією. "Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

Раніше він також розповів про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

Крім цього, Фокін заявив, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Також він встиг він заявити, що війна в Донбасі почалася через мовне питання.