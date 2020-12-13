Єрмак безпосередньо причетний до зриву операції із затримання 'вагнерівців', – Бутусов

Глава Офісу президента Андрій Єрмак особисто повідомив у Білорусь про те, що Служба безпеки України готує спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Таку думку висловив журналіст, редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у програмі "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ. Він заявив, що збирається подати заяву в правоохоронні органи про можливу державну зраду з боку глави ОП і його спробу приховати цей злочин.

"На моє переконання і за даними моїх джерел, саме Андрій Єрмак дзвонив у Білорусь і подав сигнал керівникам деяким у білоруській владі (кому конкретно, ми не знаємо) про те, що їде небезпечна група, придивіться до неї уважно. Тобто інформація була не конкретна. Але достатня для того, щоб це була наводка, на жаль, і для того, щоб білоруські спецслужби затримали цю групу", – зазначив Бутусов.

Він додав, що кримінальне провадження вже зареєстровано, справа знаходиться під контролем Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора.

"Справа не лежить просто в столі. Вона дуже повільно, під великим тиском, але все ж трохи рухається. Під тиском юридичних обставин. Зареєстровано провадження, йому потрібно давати хід. Інакше той, хто його просто знищить, закриє, візьме на себе відповідальність за приховування злочину", – додав журналіст.

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