У Зеленського анонсували новий обмін полоненими та "нормандські" переговори

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував новий етап обміну утримуваними особами та саміт у "нормандському" форматі, які повинні відбутися найближчим часом.

"Ми домовилися про продовження обміну", – заявив він за підсумками зустрічі 3 липня політичних радників лідерів країн "нормандського" формату (Україна, Росія, Німеччина, Франція), передають "Українські Новини".

На переговорах у Берліні, як зазначив він, усі сторони підтвердили важливість проведення чергової зустрічі. "Ніхто не заперечує, що цей саміт повинен пройти якомога швидше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт має відбутися", – сказав Єрмак.

Для цього повинні бути виконані всі домовленості, для України найперше – безпекові. "Не можу сказати, що за всіма положеннями в нас є узгоджена позиція", – зазначив глава ОП.

Відкритим, зокрема, залишається питання визначення нових точок розведення військ на Донбасі. Водночас Єрмак висловив надію, що вже на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі буде досягнута домовленість щодо заходів, які забезпечили б стійке припинення вогню.

"Декларативний характер режиму припинення вогню багато разів ухвалювався. Але ми розуміємо, що потрібен дієвий механізм. Дійсно, за допомогою наших партнерів із Німеччини і Франції ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований", – сказав він.

Також керівник Офісу запевнив, що майже узгоджений план розмінування. "Сьогодні ми дуже близькі до результату", – сказав він.

За його словами, в ТКГ на політичній підгрупі був представлений закон про особливості місцевого самоврядування, в який планується імплементувати "формулу Штайнмаєра".

"Якщо формула участі представників територій [окупованого Донбасу], яку запропонувала Україна, працюватиме, то це буде потужним кроком, щоб законодавчі акти, які передбачені "мінськими домовленостями", почали розроблятися й потім були представлені у Верховній Раді і для обговорення суспільством", – сказав Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можуть пройти виключно після вирішення всіх питань із безпекою і відповідно до українського законодавства.

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